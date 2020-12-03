Son dakika haberleri | Selçuk: "(MEB Ajanda) Önemli özelliklerinden biri dijital takvime sahip olması"
03.12.2020 12:12
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapılacağı salona gelmesi Tanıtım videosu izlenmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk'ün konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapılacağı salona gelmesi
Tanıtım videosu izlenmesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk'ün konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e-OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu. (1)
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