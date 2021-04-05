Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu

05.04.2021 15:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim kurumlarının Türk eğitim sisteminin can damarı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim kurumlarının Türk eğitim sisteminin can damarı olduğunu söyledi.

Selçuk, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 eğitim yatırımının açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Sivas'ın eğitim yatırımları açısından müthiş bir performansı olduğunu belirten Selçuk, bu performansla beraber kentin eğitimde başarı hikayesini çok daha ileri noktalara götürdüğünü vurguladı. İlde 133 dersliğin açılışını gerçekleştirdiklerini aktaran Selçuk, "Yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Sivas'ın eğitime katkısının çok ayrı, çok özel bir hususiyetinin olduğunu, olacağını biliyoruz. Bugünü yarınlara taşıyacak olan çocuklarımız ve öğretmenlerimize böyle güzel müesseseler oluşturmaktan da kıvanç duyuyoruz." dedi.

"Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır"

Selçuk, açılışı yapılan eğitim yatırımlarıyla çocukların yaradılışında kendilerine bahşedilen potansiyeli çok daha ileri safhalara taşıyabilmeleri için ortamlar hazırlamayı hedeflediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Atölyelerden birçok binadaki büyük atölyelere, tasarım beceriyle ilgili odalara kadar hepsini hayata geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz için de çok daha verimli çalışma ortamları hazırlamak maksadıyla da yeni nesil öğretmen odaları inşa ediyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylece eğitime daha fazla değer katmak ve böylece eğitimin oluşturacağı katma değeri yükseltmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın gittiği yöne doğru baktığımızda aslında bilimin merkeze alındığı, ahlak telakisine dayalı bir anlayışın giderek daha hakim olması gerekiyor. Robotik kodlama, kodlama ve otomasyon gibi, siber uzay gibi çok yeni kavramların artık eğitimin sıradan bir meselesi haline gelmesinin söz konusu olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz bu dönemde çocuklarımıza seçenekler sunmak istiyoruz. Burada 2000'li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir noktadayız. Salgın dönemi de gösterdi ki mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır ve üretimin, ekonomiyle bağlantının, demokrasiyle istihdamla bağlantının da merkezi konumundadır, hüviyetindedir. Bunu da küresel salgın döneminde ispat etmiş olmanın sevincini yaşayarak görüyoruz."

Çocukların organize sanayi bölgelerinde bu okullarda, meslek liselerinin içinde, atölyelerde üreterek mutlu olmaları ve meslek edinmeleri için fırsatlar oluşturduklarını dile getiren Selçuk, Sivas'ın eğitim yatırımları noktasında belli bir doyuma gelindiğine işaret etti. İhtiyaçların bitmediğini ifade eden Bakan Selçuk, kalite ve standartların yükseltilmesi noktasında da çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Selçuk, önceki dönemlerde yapılan yatırımların üzerine ekleyerek Sivas'ı çok daha güzelleştireceklerini ve iyileştireceklerine dikkati çekti. Sivas'ı bayrağı en yükseklere taşıyan bir eğitim sistemine kavuşturmak için ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını kaydeden Selçuk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuk ve beraberindekiler, daha sonra ilçelere canlı konferans yöntemiyle bağlanarak eğitim yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il protokolü katıldı.

Bakan Selçuk, açılış öncesinde Vali Ayhan ile Belediye Başkanı Bilgin'i de makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu

Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Sivas, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas'ta yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei