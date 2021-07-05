Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4) - Son Dakika

ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI, DENEY YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesini dolaştı. Ziya Selçuk, çocuk kütüphanesinde masal dinledi, çocuklar ile oyunlar oynayıp cam mozaik yaptı. Millet Bahçesi içerisindeki merkezde, spor müsabakalarında başarılı olanlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, daha sonra Masal Parkı'ndaki Bilim Çadırını ziyaret etti. Burada da deney yapan Bakan Selçuk, çocukların çadırlarda düzenlediği etkinliklere de katıldı.