Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Normalleşme Desteği' ile istihdamı korumaya devam edeceğiz - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Normalleşme Desteği' ile istihdamı korumaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz.

Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Normalleşme Desteği' ile istihdamı korumaya devam edeceğiz, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 'Normalleşme Desteği'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşarak, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Selçuk, 'Normalleşme Desteği'nden 1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvuran özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız. Covıd-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

'NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇEN İŞVERENLERE DESTEK''Normalleşme Desteği' kapsamında ödenecek tutara ve destekten nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos'ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır" dedi.'BAŞVURULAR SGK SİSTEMİ ÜZERİNDEN'Bakan Selçuk, 'Normalleşme Desteği'nden yararlanacak iş yerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydetti. Selçuk, işverenlerin izleyeceği adımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek."

ANKARA, -


Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Selçuk: 'Normalleşme Desteği' ile istihdamı korumaya devam edeceğiz - Son Dakika
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