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Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Selçuk: "Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu"

30.06.2021 12:39

Son dakika gelişmesine göre Bakan Selçuk: "Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrencilerimiz 21.

Bakan Selçuk: "Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu"

"Mesleki ve teknik eğitim okullarında 46 Ar-Ge Merkezi kurduk"

"2021 yılının ilk beş ayında toplam 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk"

"Öğrencilerimizin yeterliliklerini arttırarak öğrenimleri süresince burs almalarını ve mezuniyet sonrasında istihdam edilmelerini de kolaylaştırıyoruz"

"364 bin öğrencimize kişisel gelişim desteği, 221 bin öğretmenimize mesleki gelişim eğitimi verdik"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaklaşık 53-54 sektörle birebir konuştuk ve neye ihtiyaçları olduğunu birebir öğrenip birebir ders çizelgelerini de değiştirdik. Bu dönüşümle birlikte öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Dünya Ekonomik Formu tarafından çevrimiçi düzenlenen Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı Tanıtım Toplantısı'na online olarak katıldı. Bakan Ziya Selçuk ile beraber programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katıldı.

Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı'nın amacının eğitim ve öğretimde yeni beceriler kazandırmak, var olan ilerlemenin hızlandırılması ve kapsamının genişletilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı, 30 ay sürecek büyük bir iş birliğine dayanıyor. Bu programın en güçlü yanlarından biri mesleki eğitim alan öğrencilerimizin yeniliklere hızlı uyum sağlamasına olanak tanıyan sertifika programlarını içermesi. Bu sertifikalarla öğrencilerimiz; sosyal medya, programlama, dijital tasarım gibi çağın gerektirdiği alanlarda becerilerini geliştirmiş olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonunun ihtiyaçlar doğrultusunda planlandığını söyleyen Bakan Selçuk, "Mesleki eğitimin kalitesini artırmayı, eğitim-istihdam-üretim bağlantısını ve buradan da demokrasi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bilim, sanayi ve teknolojideki değişimler ve sektörün talepleri doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim müfredatlarında çok kapsamlı bir dönüşüme gittik. Yaklaşık 53-54 sektörle birebir konuştuk ve neye ihtiyaçları olduğunu birebir öğrenip birebir ders çizelgelerini de değiştirdik. Bu dönüşümle birlikte öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu. Yani sadece teorik değil uygulama esaslı yapı engin, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek ve Türkiye'nin mesleki eğitim sistemimizin beşeri, mali, fiziki ve teknolojik altyapısı ile yönetim bir taraftan da organizasyonunu iyileştirmek adına önemli adımlar attık" değerlendirmesinde bulundu.

"Mesleki ve teknik eğitim okullarında 46 Ar-Ge Merkezi kurduk"

Meslek liselerinin doğru alanlara açılması için çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, "Aktif işgücü piyasasının, çalışanlar bazında reel durumu ile mesleki ve teknik eğitimi arz- talep ilişkisi bağlamında bir karşılaştırma yaptık. Bunun sonucunda da 'Mesleki Eğitim Haritası' hazırladık. Bu yol gösterici harita ile somut veriler ışığında, sektörlerin yoğun olduğu bölgelerde, ihtiyaca cevap verecek meslek liseleri açmayı sürdürüyoruz. Arz talep dengesinin kurulması yeni yaklaşımlarında kapısını aralıyor. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim okullarında 46 Ar-Ge Merkezi kurduk, 'sürücüsüz tarım aracı, 3 fonksiyonlu yazıcı, mini CNC router makinesi, ikmal dronu, otonom sulama aracı, hava örnekleme cihazı, kompozit-karbon alaşımlı tekne yapımı' gibi yüksek teknolojili ve katma değer üretebilecek birçok ürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Bir kısmı da sürüyor" açıklamasında bulundu.

"2021 yılının ilk beş ayında toplam 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk"

Okullara yüz milyonlarca liranın üzerinde destek sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Okul yönetici ve öğretmenleri için patent, Ar-Ge, inovasyon, proje yönetimi gibi konularda eğitimler gerçekleştirdik. Burada da sektörün çok fazla katkısı oldu. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının temasını, mesleki ve teknik eğitimde 'patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı' olarak belirlemiştik. 2021 yılının ilk beş ayında toplam 2 bin 730 ürün tescil başvurusunda bulunduk. Bunlardan 633 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin yeterliliklerini arttırarak öğrenimleri süresince burs almalarını ve mezuniyet sonrasında istihdam edilmelerini de kolaylaştırıyoruz"

Sektör ve STK'larla 200'ü aşkın iş birliği protokolü imzalandığını açıklayan Selçuk, "Bu model ile kurguladığımız okulların müfredatını sektörle birlikte hazırladık yönetimini de ortak yapıyoruz. Yine öğretmenlerimizin gerçek iş ortamlarında hizmet içi eğitim almalarında sektörün büyük katkısı var. Bütün öğretmenlerimizin eğitimini üstlendiler. Öğrencilerimizin yeterliliklerini arttırarak öğrenimleri süresince burs almalarını ve mezuniyet sonrasında istihdam edilmelerini de kolaylaştırıyoruz. Bu modelle açtığımız okullar var. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Siber Güvenlik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi okullarımız yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyor. Bu çok önemli yüzde 1'lik dilim. Çünkü Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencileri artık bu okullara geliyor. Buda doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi" ifadelerini kaydetti.

"Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilerimizin sayısı yüzde 42 oranında artarak 160 bine ulaştı"

Mesleki ve teknik eğitimin en önemli sac ayaklarından biri de işyeri tabanlı eğitim olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin kalfalık ve ustalık belgesi ile birlikte lise diplomasını da alması bu çok önemli çükü lise diploması için ayrıca 4 sene açık lisede okumaları gerekiyordu. Bunun birleştirilmiş olması öğrenciler için büyük bir imkan oluşturdu. Meslek lisesi mezunlarına sağlanan bütün avantajlardan faydalanmalarını sağladık çıraklık merkezindeki öğrencilerin. Böylece mesleki eğitim merkezindeki öğrencilerimizin sayısı yüzde 42 oranında artarak 160 bine ulaştı. Bu salgın dönemi için iyi bir artış" şeklinde konuştu.

"364 bin öğrencimize kişisel gelişim desteği, 221 bin öğretmenimize mesleki gelişim eğitimi verdik"

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek ve eğitimde fırsat adaletini sağlamak üzere başlatılan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' ile kaliteyi artırmanın ve okullar arası başarı farklarının azaltılmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu proje kapsamında; 364 bin öğrencimize kişisel gelişim desteği, 221 bin öğretmenimize mesleki gelişim eğitimi verdik. Bu okullara kütüphane, etkileşimli tahta kurduk, fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okullara laboratuvar kurduk, mevcut meslek alan laboratuvarları ile atölyeleri yenilendik. Bütün bunların sonucunda çalışmalarımız genişleyerek devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika haber... Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu
Son dakika haber... Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu

Araştırma Geliştirme, Mesleki Eğitim, Ziya Selçuk, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Selçuk: 'Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra uygulamaya dönük bir program yapısına kavuşmuş oldu' - Son Dakika


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