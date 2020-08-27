Son dakika haber | Bakan Selçuk: Salgın döneminde öğretmenlerimizin dijital becerileri arttı - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Selçuk: Salgın döneminde öğretmenlerimizin dijital becerileri arttı

Son dakika haberleri... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminin bazı kazanımlara da yol açtığını belirterek, "Çünkü salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu ve yüzbinlerce saat eğitimler alındı ve sürdürülebilir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz...

Son dakika haber | Bakan Selçuk: Salgın döneminde öğretmenlerimizin dijital becerileri arttı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminin bazı kazanımlara da yol açtığını belirterek, "Çünkü salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu ve yüzbinlerce saat eğitimler alındı ve sürdürülebilir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz konusu oldu" dedi.

Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Cisco Network Akademi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan 'Python, Bilgisayar Ağlarına Giriş, Siber Güvenliğe Giriş ve Nesnelerin İnterneti' mesleki gelişim programları ilk mezunlarını verdi. 29 bin 650 öğretmenin katıldığı mesleki gelişim programlarına bu yıl ilk kez öğrencilerin de katılımı sağlandı. Python eğitici eğitimlerine katılan 48 öğretmen tarafından, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören bin 753 öğrenciye uzaktan eğitim sistemi üzerinden canlı olarak Python eğitimleri verildi. Programın ilk mezunları için Bakanlık merkez binasındaki Başöğretmen Salonu'nda çevrimiçi sertifika töreni düzenlendi.

'ÖĞRETMENİN KENDİSİ ÖĞRENCİ'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık görevine başladığı ilk hafta yaptığı konuşmada MEB'in veriye dayalı yönetim, yapay zeka ve diğer dijital becerilerle çok yakından ilgileneceğini ve bütün sistemin buna evrileceğini söylediğini hatırlattı. Sertifika töreninin bu yönde bir kanıt olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Bu böyle gelişerek ve derinleşerek devam edecek. Elbette biz öğretmenlerimizin, dolayısıyla öğrencilerimizin becerilerini yeniçağın becerileriyle eşleşmesi noktasında son derece kararlıyız ve öğretmenliğin sürekli yenilenmek olduğu, aslında öğretmenin kendisinin öğrenci olduğu bir hayatın içindeyiz. Bu tür kurslarla, sertifikalarla öğretmenlerimizin becerisinin artmasını son derece önemsiyoruz" diye konuştu.'KORONAVİRÜS BAZI KAZANIMLARA DA YOL AÇTI'Koronavirüs salgını döneminden hep problem olarak bahsedildiğini, ancak bu dönemin bazı kazanımlara da yol açtığını dile getiren Selçuk, "Çünkü salgın sürecinde öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu ve yüzbinlerce saat eğitimler alındı ve sürdürülebilir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz konusu oldu. Bizim eskiden 20-30 binlerde düşündüğümüz bir öğretmen eğitimi yıllık çerçevesi artık 1 milyona çıktı. Yani bunu yapabiliyoruz, işte tam da bu araçlar vasıtasıyla bunu yapabiliyoruz. O yüzden bu çalışmalar değişime olan inancımızı ve zamanın ruhuna olan saygımızı gösteriyor. Bu çerçevede MEB olarak özellikle ulusal ve uluslararası akredite sertifikaları çok önemsiyoruz" dedi.'ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKALARI KREDİLENDİRİLECEK'Öğretmenlerin dünya penceresi ile bir arada olmasını istediklerini belirten Selçuk, "Öğrencilerimizin dünyanın her yerinden sertifikalar almasını ve bu sertifikaların da bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Yani 'ben şu sertifikayı aldım, akredite bir sertifika, bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum' diyebilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz ve salgın dönemi olmasaydı bunu çoktan hayata geçirmiş olacaktık. Ama şu anda önceliklerimiz biraz daha farklı. Lisedeki öğrencilerin dünyada geçerli olan akredite sertifikaları alması ve bu eğitimlerin dünyanın her yerinde geçerli olması, bir lise öğrencisi açısından son derece işlevsel diye düşünüyorum. Bunu geleceğe bir yatırım olarak değerlendiriyoruz ve geleceği tasarlama ve inşa etme konusunda öğretmenlerimizle beraber bir şey yapıyoruz. Onların omuzlarında yükseliyor bütün sistem aslında" ifadelerini kullandı.'ÖĞRETMENLERİMİZİN İTİBARININ YÜKSELTİLMESİ BİRİNCİ VAZİFEMİZ'Selçuk, öğretmenler sayesinde bu eğitimlerin ülkenin kılcal damarlarına ulaştığını ifade ederek, "Bunun yüz binlercesi daha olacak emin olun çok çok yeni eğitimler farklı çalışmalar geliyor. Salgın döneminin bir avantajını ortaya çıkaracağız hep beraber. Öğretmenlerimizin eğitim ve beceri seviyesi bizim bütün eğitim sistemimizin beceri seviyesi ile doğrudan doğruya alakalı. Öğretmenlerimizin yetkinlikleri belirli düzeye geldiğinde çocuklar zaten gelecekler. Bundan dolayı bizim çocuklarımızın iyiliği öğretmenlerimizin iyiliğinden geçiyor. Öğretmenlerimizin beslenmesi, itibarının yükseltilmesi, öğretmenlerimize katkı sağlamak bizim birinci vazifemiz, ki asıl mesele öğrencilere yönelik olarak katkı sağlamak" dedi.SERTİFİKALARINI VERDİ

Törende sertifika almaya hak kazanmış öğretmenler ve öğrenciler ile video konferans bağlantısı kuruldu. Konuşmaların ardından Ziya Selçuk, eğitimi başarıyla tamamlayan 13 bin 987 öğretmen ve bin 235 öğrenciye uluslararası akredite sertifikalarını çevrimiçi bağlantı aracılığıyla temsili olarak takdim etti. Selçuk, takdim sırasında "Ben bunları sizin için bir gurur abidesi olarak görüyorum ve bunlardan yüz binlercesini istiyorum" diye konuştu.

Koronavirüs, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Selçuk: Salgın döneminde öğretmenlerimizin dijital becerileri arttı - Son Dakika

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