Son dakika haberi! ÇANAKKALE BAKAN SELÇUKL İLKOKULU ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarım Beceri Atölyesi Merkezi'nin açılışının ardından Tacettin Aslan Camisi'nde Cuma namazını kıldı. Ardından merkeze bağlı Erenköy'deki Erenköy ilkokulunu ziyaret eden Selçuk burada okul yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ziya Selçuk daha sonra İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ziya öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Etkinlik basına kapalı gerçekleşti.