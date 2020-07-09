Son dakika haber! Bakan Selçuk: SYD Vakfı hesaplarına 6 milyon lira kaynak aktarıldı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde, ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını belirtti.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımların dezavantajlı kesimlere ulaştırılmasında il ve ilçelerde bulunan SYD vakıflarının çok önemli görevler yaptığını vurguladı. Mayıs ayından bu yana sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden Adaklı ve Yedisu ilçelerinin yanı sıra Erzurum'un Çat ilçesinin de etkilendiğini hatırlattı. Selçuk, "Depremden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ilçenin SYD Vakfı hesaplarına 4 milyon 671 bin TL kaynak aktardık" dedi.
Bakan Selçuk ayrıca Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında yaralanan kişilerin evlerine ziyaret gerçekleştirildiği ve ihtiyaçların belirlendiğini vurguladı.