Son dakika haber! Bakan Selçuk: SYD Vakıfları'na 186 milyon lira daha ek kaynak gönderiyoruz - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na salgın nedeniyle aralık ayında 186 milyon lira daha ek kaynak gönderiyoruz" dedi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktardıklarını ve bu payın aralık ayı için 186 milyon TL olduğunu hatırlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın nedeniyle 'dönemsel muhtaçlık' kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını hatırlatan Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, "Bu ay 1003 SYD Vakfı'na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon TL tutarında kaynak aktardık' dedi.Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.