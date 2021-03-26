Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret

26.03.2021 22:30
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret, System.String[]

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk'ta bulunan Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Okulu ve New York Tiran Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk'ta bulunan Asim Vokshi Yabancı Diller Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Okulu ve New York Tiran Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Arnavutluk'taki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eğitim Bakanı Evisa Kushi ile görüşmesinin ardından başkent Tiran'da bulunan okulları ziyaret etti. Bakan Selçuk, Arnavut mevkidaşı Kushi ile birlikte ziyaret ettiği Asim Vokshi Yabancı Diller Okulu'nda Türkçe öğrenim gören öğrencilerle çevrimiçi olarak bir araya geldi. Daha sonra Bakan Selçuk, Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nu ziyaret ederek, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük önderliğinde ülkedeki işadamlarının sağladığı destek ile restore edilen okulun açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Selçuk, çok sayıda okul açılışında bulunduğunu fakat yenilenen okulda olduğu için büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, "Bugün bu heyecanımıza Kushi'nin ve ekibinin eşlik etmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu okula Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesinde emeği geçen Belediye yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için böyle bir okulda, ülkesini seven, dünyayı tanıyan çocuklar yetişmesi çok önemli. Burada gönül insanı Yunus Emre'nin bakış açısıyla insan ayırt etmeden, barışa hizmet eden çocukların yetişmesi hepimizin arzusu" dedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki işbirliğinin, eğitim kurumları sayesinde daha da artacağını söyleyen Bakan Selçuk, törende Türkçe şarkı söyleyen çocukların sevincine ortak oldu. Selçuk, Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısına çocuklarla birlikte eşlik etti.

Arnavutluk Eğitim Bakanı Kushi de konuşmasında okulun restorasyonu için Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne, işadamlarına ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Törende konuşan Ayşegül Erdal Yörük ise Türkler ve Arnavutlar arasındaki tarihi dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergilemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başta Eğitim Bakanlığımız, TİKA ve YTB Başkanlıklarımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarıyla bugüne kadar eğitim altyapısına ve sosyal kalkınmaya büyük yardımlarda bulundu. Biz de, Tiran Büyükelçiliği olarak, çorbada bizim de tuzumuz olsun düşüncesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verildiği, Türk ve Arnavut bayraklarının birlikte dalgalandığı bu okulun yenilenmesi ve daha çağdaş bir eğitim-öğretim ortamına kavuşturulabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce bir seferberlik başlattık" dedi.

Okulun acil ihtiyaçlarının karşılanması için yaptıkları çalışmaları anlatan Yörük, "Türkiye ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren hayırsever firmalarının ve iş adamlarımızın katkılarıyla okulun iç kısmında da çok önemli tadilat işleri gerçekleştirdik. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, büyük katkı sağlayan Türkiye'de ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Mustafa Kemal Atatürk Okulu'nun açılış töreninin ardından New York Tiran Üniversitesi'ni ziyaret etti. Selçuk, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Arnavutluk Koordinatörü Mesut Özbaysar ve Üniversite Rektörü İsmail Kocayusufoğlu tarafından karşılandı.

Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, New York Tiran Üniversitesi'nin geleceğe emin adımlarla yürümesi ve bu çerçevede insanlığa katkıda bulunması için her türlü desteğin sağlanacağından emin olduğunu belirterek, "Kamu diplomasisi ile entegre biçimde uluslararası düzeyde uzmanların yetişmesi, mezunlar vermesi ve misyonunu dünyaya ve bu ülkeye katkı sağlaması açısından büyüteceğine inanıyorum. Bu üniversitenin terör örgütleri tarafından yürütülen faaliyetler yerine daha yüksek standartlarda, daha üst düzeyde bir eğitim getirerek, mevcut durumun eğitim kalitesi açısından daha da iyileşmesini sağlayarak yol alacağını hep birlikte göreceğiz. Burada bilimin yol göstericiliğinde, evrensel standartları dikkate alan ve Arnavutluk'un gelişimine de hizmet eden bir bakış açısıyla kaliteli bir yükseköğretimin yürümesi sürdürülmesi bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Üniversitenin geleceğinin daha parlak olması için akademisyenler ile öğrencilerin desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hep birlikte bu üniversitenin dünya standartlarını sağlaması noktasında çabalarımız sürecek ve ben emeği geçen herkese bu noktada teşekkür ediyorum. Evet, önümüzde yürüyecek çok uzun bir yolumuz var ve bizleri güzel bir gelecek bekliyor" sözlerini kaydetti.

Üniversite Rektörü Kocayusufoğlu ise Bakan Selçuk'u ağırlamaktan memnun olduklarını ve üniversitenin iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. - TİRAN

Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret
Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, New York, Tiran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı Koronavirüs nedeniyle 114 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam, iyileştikten hemen sonra gün ışığına çıktı         
22:51
İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor         
21:59
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı AB, Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı         
18:53
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 00:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan Arnavutluk'taki okullara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei