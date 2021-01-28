Son dakika haber: Bakan Selçuk'tan Arzu Aygün cinayetine ilişkin açıklama - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ne yazık ki bugün hepimizi çok derinden yaralayan, epeydir kendisinden haber alamadığımız Arzu Aygün kardeşimizin katledildiğinin haberini aldık. Elbette ki biz bu davaya müdahil olacağız, katilin en ağır cezayı alması için her daim bakanlık olarak da adli süreci takip edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması programında, Samsun'da öldürülen Arzu Aygün cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Ne yazık ki bugün hepimizi çok derinden yaralayan, epeydir kendisinden haber alamadığımız Arzu Aygün kardeşimizin katledildiğinin haberini aldık. Biz her daim hükümetlerimiz olarak kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki biz bu davaya müdahil olacağız, katilin en ağır cezayı alması için her daim bakanlık olarak da adli süreci takip edeceğiz. Dilerim ki bu son kadın cinayetimiz olsun, hiçbir kadınımız bir daha böyle hunharca katledilmesin. Bunun için de farkındalığın artırılması gerekiyor, kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Bir kez daha Arzu kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu noktada gerek bizim bakanlığımız gerekse diğer bakanlıklarımızla da kurumlararası işbirliği içinde çalışmalarımıza sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)