Son dakika haber! Bakan Selçuk'tan yeni mesaj - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bir mesaj paylaşarak, "Uzaktan eğitime hazırız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz" dedi.

Ve 'eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım' vurgusu yaptı. Duyurusunu twitter üzerinden paylaşan Bakan Selçuk maske ve mesafe uyarısında da bulundu. 'Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun' ifadesini kullandı.. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde diyerek, ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimini de açıkladı. Buna göre uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta, özel okullarda ise 17 Ağustos'ta başlayacak. Yüz yüze eğitim için belirlenen tarih ise 21 Eylül. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak. Yeni dönemde okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21 - 25 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

(İHA)