Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması

21.04.2021 12:16
Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavlara ilişkin, "3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu;

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavlara ilişkin, "3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var' denildiğinde inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok" dedi.

Bakan Selçuk, bakanlık tarafından velilerin katılımıyla çevrim içi düzenlenen 'Küresel salgın döneminde çocukların ruh ve beden sağlığı' konulu programa katıldı. Programda Çocuk Gelişimci, Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da yer aldı. Bakan Selçuk, velilerin de programda yer almasının önemine değinerek, "Biz başka ülkelerde neler yapılıyor gün gün takip ediyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin rahat etmesi için onlara imkanlar sunmak, önünü açmak 'Onlar geride kalmasınlar' diye gerçekten çok gayret ediyoruz. Kolay değil zor bir durum ve birçok karara da bağlı. Yani tek başımıza oturup da bir değerlendirme yapacağımız bir durum da söz konusu değil. Bunun ortak bir akıl çerçevesinde dayanışma içerisinde alınması gereken kararlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklara dair karar alıyoruz ki bu son derece dikkatli olmamızı gerektiren bir durum" dedi.

'EN ÇOK OKUL KAPATAN 4'ÜNCÜ ÜLKEYİZ'Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Prof. Dr. Tuğrul ve Prof. Dr. Kara ile birlikte velilerin sorularını yanıtladı. Selçuk, liselerde 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavların ertelenip, ertelenmeyeceği sorusu üzerine, tek bir çocuk için bile riski göze almayı istemediklerini; Bilim Kurulu'nun, ilgili uzmanların, bilim insanlarının bakış açılarını öncelikli olarak ele aldıklarını kaydetti. Selçuk, "Bize hep deniliyor ki 'Neden açıp açıp kapatıyorsunuz?' Emin olun dünyada OECD ülkeleri içerisinde en çok dünyada okul kapatan 4'üncü ülkeyiz. Okulları en çok kapalı tutan ülkelerin başında geliyoruz. Biz riskin çok düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini ve okulun kapatılması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. Niye açıyoruz? Eğer çocuklarımız evde bir süre oynadıktan, eğlendikten, meşgul olduktan sonra arkadaşları ile buluşamazsa okuldaki sosyalleşme ile karşılaşmazsa dışarı çıkıp fiziksel olarak hareket etmezse o zaman başka problemlerimiz olacak ve bu problemlerimiz geleceğe taşınacak. O yüzden okulların az da olsa kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bütün dünyadaki belli başlı kaynaklar ve referanslar bunu gösteriyor. Bu yüzden de az da olsa 1 gün de olsa 2 gün de olsa açmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'ERTELENMESİ GEREKİR, DENİLDİĞİNDE YAPARIZ'

Bu sürecin, salgının çok yükseldiği dönemde çok daha dikkatli ele alınması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Nitekim öyle yapmaya gayret ediyoruz. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var' denildiğinde inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli. Bizim o yüzden de tümüyle tabloya, veriye, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız" dedi.


Ziya Selçuk, Ateş Kara, Selçuk, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Apple tutkunlarına kötü haber! Türkiye fiyatlarına zam geldi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay'a yanıtı ayakta alkışlandı Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu         
13:48
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var         
11:30
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek         
11:23
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi         
10:44
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi         
10:26
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 14:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei