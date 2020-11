Bakanlar İzmir'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu

İZMİR - İzmir'de çalışmalarını yürüten 3 bakan, depremle ilgili gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlardan ikinci el bağış yapmamaları konusunda ricada bulunurken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 3 bin konutluk rezerv alanda çalışmaların başladığını duyurdu.

İzmir'deki depremin hemen ardından kente gelerek çalışmaları sahada yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yaptı. Bakanlar, toplantının ardından kamera karşısına geçerek, depremle ilgili son durumu paylaştı. Ayda bebeğin çıkarılmasıyla sevince boğulduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biraz önce tüm Türkiye'yi sevince boğan haber az önce aldık. Milletçe sevince boğulduk. Hamdolsun arama kurtarma ekiplerimiz 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda'mızı yavrumuzu enkaz altından Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ salim kurtardılar. Elif'imizden sonra Ayda kızımızı da sağ bir şekilde kurtardık. Doktorlar hemen müdahale etti ve damar yolu açıldı. Hastaneye sevki gerçekleştirildi ve sağlık durumu gayet iyi. Bundan sonra Ayda kızımız daha sağlıklı, sıhhatli, 83 milyonun kızı olarak yaşamına devam edecek. Allah hiçbir ailemize bu sıkıntıyı acıyı yaşatmasın. İnşallah enkaz altındakilere dair müjdeli haberler almak için ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki saatlerde de arama kurtarma çalışmaları yaptığımız enkazlardan müjdeli haberler gelecektir. Umudumuz da dualarımız bu yöndedir. Tüm Türkiye'nin dualarıyla arama kurtarma faaliyetleri yapan ekiplerimiz canlı vatandaşlarımıza ulaşacaktır" dedi.

Depremin ilk saatinden itibaren İzmir'de olduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Mahalle mahalle sokak sokak geziyor ve tespitlerimiz yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa hep birlikte kriz merkezinde oluşturduğumuz koordinasyon çerçevesinde AFAD, Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyemiz birçok belediyenin de desteğiyle bu süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızdan güzel haberler alma umuduyla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu güzel haberleri alacağız. Bayraklı ilçemizde her mahallede irtibat ofisleri kurduk. Bu ofislere dün 2 bin başvuru geldi ve aynı anda giderildi. Bu arada muhtarlarımızla koordine halindeyiz. Şeffaf bir şekilde süreci yürütüyoruz. Dün İzmir'de STK'larla bir araya geldik. Sanayimizin, esnafımızın ihtiyaçlarını hasar durumunu tespit etmek ve yaralarını sarmak için toplantı gerçekleştirdik. Herkes bu sürece katkı verecektir. İzmir'deki herkes önümüzdeki süreçte bu çalışmalara katkı verecektir. Ben bu süreçte katkı veren Muhtarlarımıza, esnaflarımıza, sanayicilerimize, tüm odalarımıza, tüm çalışanlarımıza, tüm ekiplerimize 83 milyonluk büyük ailemize teşekkür ediyorum. En hızlı şekilde İzmir'in yaralarını sarmak için çalışacağız." diye konuştu.

Sahada 8 bin personel çalışıyor

Bugün itibariyle depremde vefat eden vatandaş sayısının 102'ye ulaştığını kaydeden Bakan Kurum, "994 vatandaşımızı da enkaz altından sağ bir şekilde kurtarıldı. Yaralı vatandaşlarımızdan 847'si tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 147 vatandaşımızın tedavisi de devam ediyor. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 3'ü ağır 10 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bölge devam eden arama kurtarma faaliyetleri yapan AFAD, JAK, Kızılay, toplamda 7 bin 985 yani 8 bin personel, 25 arama kurtarma köpeği ve bin 73 araçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurtarma çalışmaları demişken her depremde, her selde beraber olay yerine gittiğimiz ve bugün her an her dakika kalbi İzmir'de olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bugün burada değil hastanede tedavi görüyorlar. Ben kendisine eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. İnşallah iyileşip İzmir'e gelecektir. Bu çalışmaları yaparken enkaz altından kurtarılan vatandaş sayısı 107'ye ulaştı. Toplam çalışmalarımız 17 binada başlamıştı 13'ünde çalışmalar tamamlandı. 4 binada yani Rıza Bay, Yılmaz Erbek ve Barış Sitesinde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor" dedi.

3 bin konutluk kentsel dönüşüm

Hasar Tespit çalışmalarının da başladığını kaydeden Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Önceliğimiz Bayraklı ilçesinde yoğunlaşmak. Diğer alanlarda da çalışmaları yapıyoruz. Bayraklı ilçesinde 2 gün içerisinde enkaz alanları ve etrafındaki alanlarda hasar tespit çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Buraya öncelik vermemiz bu kesimde hasarın daha fazla olması ve daha fazla hasarlı bina bulunması. Buraya yoğunlaştık. İnşallah 2 gün içinde çalışmaları toparlayacağız. Vatandaşlarımız hasar tespit çalışmalarını ve binalarının durumlarını hasartespit.csb.gov.tr'den durumlarını öğrenebilirler. Binalarının hasarlı mı az hasarlı mı orta hasarlı mı olduğunu burada net bir şekilde görebilirler. İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de bu süreçte başlatmış oluyoruz. Daha önce Elazığ'da, Malatya'da Van'da ne yaptıysak İzmir'de de aynı anlayışla çalışmalarımız yürüteceğiz. Bilhassa yıkılan 17 bina alan ve çevresinde yerinde projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın onayı ve rızası çerçevesinde hızlı bir şekilde proje çalışmasını başlattık. Yerinde projesi imkan olmayan yerlerde ise rezerv alanlarda bu projeyi yapacağız. Rezerv alanını da Şehir Hastanemizin hemen yanında belirledik. Bir buçuk milyon metrekarelik bir alanda yaklaşık 3 bin konutluk rezerv alanında da çalışmalar başlatılmış durumdadır. İnşallah TOKİ'miz hem yerinde hem rezerv alanlarında en geç bir ay içinde çalışmalarını başlatacak, en geç bir yıl içinde tamamlamak üzere ihale sürecini yürütmekte, proje süreçleri devam ediyor. Hasar tespit durumuna göre de sayıları ve rezerv alanlarını artıracağız. Hasar tespit durumuna göre 11 bin 97 binada 81 bin 817 alanda hasar tespit yaptık. Acil yıkılacak ve yıkık 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüme ulaştık. 730 az hasarlı, 119 da orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmalarını başlattık. Bilhassa acil yıkılacak, ağır hasarlı, içine girilemeyecek olan binaların yıkımına başladık. 2 binada yıkım çalışması tamamlandı. Bu noktada vatandaşlarımıza da muhtarlarımız aracılığıyla broşürler dağıtıyoruz. Valiliğimiz ve Bakanlığımız internet sitesinde de bilgilendirme mevcut. Taşıma ve kira yardımı olarak 30 bin lira eşya ödemesi, ağır hasarlı binalara 13 bin lira, kiracılara da 5 bin lira dün taşıma ve kira yardımı ödemeleri dün itibariyle başlatıldı. Hesaplara yatırılmaya başlandı." dedi.

Bakan Kurum, açıklamasını şöyle tamamladı: " Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Tsunamiden zarar gören 122 esnafa ödemeler başladı. Tespitler doğrultusunda ödemeler devam edecek. Misafirhanelerimiz 7 bin 600 kapasiteli ve şuanda 139 vatandaşımız var. Çadırlarda değil yurtlarımızda yeteri kapasitede yer var. Her türlü ihtiyacımızı orada gidebiliyoruz. Dileyen vatandaşlarımız burada kalabilir. Bölgeye 3 bin 569 çadır sevk edildi. 2 bin 622 çadır kuruldu. Kurulu boş çadır sayımız 943. Yani barınma ihtiyacı olan vatandaşlar muhtarlara başvurabilirler. Geçici barınma ihtiyacını gidermek için 46 bin metrekarelik alana bin konteyner kurulacak. Kalıcı konutlar yapılana kadar bugün çalışmalar başladı. 20 gün içinde tamamlayıp İzmirli vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. Tüm dualarımız İzmir için çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Umutlarımız hiç tükenmedi. 91 saat sonra Ayda yavrumuzu enkaz altından çıkardık. Yeni İdil'leri, Ayda'ları, Elif'leri çıkarmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara da acil şifalar diliyorum"

"5 bini aşkın vatandaşımızla görüşme gerçekleştirdik"

Sözlerine hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün 91. saati yaşıyoruz. Bugün 4 yaşındaki Ayda bebeğimizin mutlu haberini aldık. Enkazdan çıkan yavrumuzla beraber biz de daha bir umutlanıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize de moral olup arama kurtarma faaliyetlerini daha bir şevkle gerçekleştiriyorlar. Hem Ayda bebek için hem de Elif yavrumuz için arama kurtarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Çok özverili ve fedakarca çalışyorlar. Sahada biz de aynı zamanda psikososyal destek faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Zor bir süreç geçiriyoruz. Vefatı olan ailelerimizi, hem de yaralı olarak çıkarılan vatandaşların durumu daha rahat atlatmaları için psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Personel sayımızı arttırdık. Şu anda 5 bini aşkın vatandaşımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda sosyal hizmet merkezlerimizin önünde de irtibat bürolarımız var. 3 tane çadır alanında da irtibat noktalarımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da ağır tespitler tamamlandıktan sonra yardımlar devam edecek. Bunun zaten bir kısmı yardımlar verilmeye ödenmeye başlandı. Bu süreci hep beraber atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızdan ricam ikinci el bağış yapmamaları konusunda"

Yardımlar hakkında bilgi veren Selçuk, "Bir diğer konu da ayni yardım konusunda birçok yardım gelmeye başladı. Ben yardım gönderen bütün firmalarımıza, belediyelerimize, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza, valiliklerimize çok teşekkür ediyorum. Geniş bir depo alanımız var. Oradaki gelen bütün ayni bağışları biz AFAD ve Kızılay aracılığı ile gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımızdan ricam ikinci el bağış yapmamaları konusunda. Biz gelen bütün yardımları tasdikleyerek vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Beraberce Türkiye'nin dört bir yanından gelen dualarla yaraları saracağız" diye konuştu.

Dün Elif bebekle bugün ise Ayda bebeğin kendilerine umut olmayan devam ettiğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toplantıya girdiğimiz saatlerde aldığımız haber son derece sevindirmiştir. Dün Elif bebek umut olmuştu. Bugün o umudumuzu yitirmedik. İnançla, sabırla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtarmış olduk. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu bebeklerimizin aileleri yılda iki defa doğum günü kutlayacaklar. Birisi 1 Kasım, birisi 2 Kasım. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız netice veriri ve diğer yurttaşlarımıza da sağ salim ulaşırız" dedi.

Deprem anından itibaren ekiplerin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Dönmez, "İlk etapta da tedbir amaçlı AFAD'ın talepleri ve talimatları doğrultusunda deprem etkisinin yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğalgaz arzını kesmiştik. Süratle ekiplerimizin çalışmasıyla birlikte artık dün itibariyle herhangi bir enerji arzı sorunu kalmadığını söyleyebilirim. İlk 30 saat içerisinde her tarafa elektriği sağlamış olduk. Yaklaşık 120 ekip 323 kişiden oluşan bir acil müdahale ekipleri yoğun bir çalışmayla bu enerji, elektrik arz güvenliğini sağlamış oldular. Benzer çalışmayı doğalgazda da olduğunu söyleyebiliriz. Orada da 40 ekip 105 personelimizle 7/24 esasıyla hasarsız binaların bir kısmı pazar günü saat 22.30 itibariyle doğalgaz arzını da sağlamış olduk. Şebekedeki çalışmaların dışında aslında İzmir bizim için aslında önemli bir enerji kenti. Aliağa yarımadasında petrol tesislerimizin yoğun bulunduğu bir alan. Hem rafineri tesislerinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Yine aynı bölgede sıvı doğalgaz depolama ve gazlaştırma tesislerimiz vardı. O tesislerimizde de herhangi bir sorun yaşanmadan faaliyetlerine devam ediyor. Ben depremde hayatını kaybeden vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyor. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Bakanlarımızın da burada olması bizlere güç ve gurur veriyor"

83 milyonun kenetlendiği, herkesin 'Ben ne yapabilirim' demesinin çok gururlandığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Vatandaşlarımız deprem karşısındaki mağduriyeti gidermek için herkes bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla gurur duyuyoruz. Bakanlarımızın da burada olması bizlere güç ve gurur veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen çalışmalara destek olmak için bu felaketin yaşattığı yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ayda ve Elif bebeğin yaşattığı mutluluk hepimizin yüreğine sus serpti. Bu felaketi atlatacağız. Ama ondan sonra geleceğimizi, nasıl güvenli yaşanan bir şehir için çalışacağımızı planlayacağız" dedi.