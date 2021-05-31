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Son dakika haber | Bakan Selçuk, "Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi" seminerine video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Selçuk, "Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi" seminerine video mesaj gönderdi Açıklaması

31.05.2021 17:17
Son dakika haber | Bakan Selçuk,

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başlattıkları telafi programıyla dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başlattıkları telafi programıyla dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Selçuk, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi"nin beşincisi "Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi" temasıyla gerçekleştirilen seminere video mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan nitelikli eğitimin böyle bir toplantıda ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, çocuklara dürüstlük, sorumluluk, öz güven, sabır, vatan sevgisi, öz disiplin, insana ve toplumsal hayata sevgi, çevreye saygı gibi yaşam boyu sürecek davranışsal ve bilişsel beceriler kazandırmayı amaçladıkları eğitim modelini, toplumun tüm katmanlarının ortak mutabakatıyla hayata geçirmenin çabası içinde olduklarını anlattı.

Selçuk, bu çabanın düşünsel temellerini, uygulama alanlarını ve yol haritasını 2023 eğitim vizyonu ile belirlediklerini ifade etti.

Küresel salgının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de eğitim sisteminin kalitesini belirleyen, ana unsur olarak her zamankinden daha fazla fırsat adaletini işaret ettiğini aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel paradigmamız olan eğitimde fırsat adaleti ilkesini, biz de uzaktan eğitimde önceledik. 2020 mart ayında okulları yüz yüze eğitime kapatınca kısa sürede TRT ile iş birliği yaparak TRT EBA'yı kurduk, ilkokul ortaokul ve lise olmak üzere üç kanaldan çocuklarımızın kaldığı yerden eğitimlerinin devamını sağladık. Bu üç kanal, milli eğitimimizin bir aracı olarak salgından sonra da her öğrencimize her zaman hizmet eden okullar olarak varlıklarını sürdürecek.

Bunun yanında yine geçici bir tedbir olarak değil, daima açık olan dijital eğitim platformumuz EBA, bu dönemde kapasitesini katbekat artırdı. İçerik desteğiyle öğrencilerimize binlerce dijital eğitim materyali sunarken canlı sınıf uygulamasıyla öğrencilerimizle öğretmenlerimizin buluşmasını sağladık. EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor. Ayrıca binlerce EBA destek noktası ve gezici araçlarımızla yurdun her köşesinde öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık."

"Her öğrencimize ihtiyacı olan desteği vermek istiyoruz"

Bakan Selçuk, içinde 25 gigabyte interneti olan 700 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilere dağıttıklarını belirterek, "Şimdi ise başlattığımız telafi programıyla dezavantajlı grupta yer alanlar öncelikli olmak üzere akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden salgın döneminde öğrencilerimizin ortaya çıkan açıklarını kapatmayı hedefliyoruz. Bunu, bir eğitim seferberliği haline getirerek, halkın her kesimiyle iş birliği içinde, uzun vadeli bir destekleme programı olarak kuruyoruz." diye konuştu.

Her öğrenciye ihtiyacı olan desteği vermek istediklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin, sürdürülebilir kalkınma için en güçlü araçlarından biri olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, kız ve erkek çocukların eşit biçimde ilk ve ortaöğretimi tamamlaması, dezavantajlı grupların fırsatlarının artırılması ve bütün öğrencilerin var olan potansiyellerini ihtiyaç duydukları imkanlar içinde ortaya çıkarabilmeleri, mesleki eğitime ve nitelikli yükseköğretime rahatlıkla ulaşabilmelerinin en temel hedefleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Selçuk, öğretmen eğitimlerini, Türk milli eğitim tarihinin en üst düzeyine çıkardıklarını söyledi.

Tasarım beceri atölyeleriyle ilgili de bilgi veren Ziya Selçuk, "Okullarımızda robotik, ahşap, seramik ve teknoloji gibi alanlarda yaklaşık 10 bin tasarım beceri atölyesi açtık. Hedefimiz, 50 bin okula en az 100 bin tasarım beceri atölyesi kurmak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimi bir sorun değil, çözüm alanı olarak gördüklerini belirterek, "Sürdürülebilir çözümlerin de iş birliği içerisinde gerçekleşeceğine olan inancımla, nitelikli bir eğitim sistemi için herkesi bu mutabakata davet ediyorum." diye konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Selçuk, 'Yeni Nesil Eğitim, Yeni Neslin Eğitimi' seminerine video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


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