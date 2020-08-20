Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon... - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon...

Son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 2 yılda yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Son dakika haber: Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında 2 yılda yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) açılış programında yaptığı konuşmada çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma koşulu sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla ekonomide sağladıkları büyümeyi ve sosyal refahı kalıcı hale getirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Selçuk, insanların huzuru ve güvenliği için izledikleri politikalarla her kesime yönelik önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Selçuk, iş kazaları nedeniyle her yıl dünyada yaklaşık 2,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 374 milyon kişinin ise yaralanıp hastalandığını aktardı. Mesleki çeşitliliğin artmasının güvenlik risklerini de aynı oranda artmasına sebep olduğunu ifade eden Selçuk, "Bizim de hedefimiz küresel bir sorun olan iş kazalarını ülkemizde en asgari düzeye indirebilmek. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği, sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşabilmek" dedi.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki çalışmaların geçmişe uzandığını belirten Selçuk, 1936 yılında yayımlanan İş Kanunu ve kanunda sonradan yapılan düzenlemelerle "iş sağlığı ve güvenliği"nin kapsamının genişlediğini, bu konunun çalışma hayatının temel başlıklarından biri haline geldiğini kaydetti. Çalışma hayatında önem verdikleri bir diğer konunun da "sosyal diyaloğu ve uzlaşmayı" ön planda tutmak olduğunu belirten Selçuk, Bakanlığın her alanda ortak aklı temel alan bir çalışma prensibi benimsediklerini anlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasının tamamen ertelenmesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Selçuk, ötelemenin kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfında yer alan 50'den az çalışanı olan iş yerleri için geçerli olduğunu belirtti.

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması gerekiyor"

Türkiye'deki iş kazalarını da azaltmak için büyük bir çaba gösterdiklerini aktaran Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusunda duyarlılığın artması için tüm aktörlerin beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Selçuk, 18 yılda iş yeri sayısının yüzde 158, çalışan sayısının ise yüzde 188 arttığını belirterek, "İş yeri ve çalışan sayımız artarken iş kazalarımız azalmakta. Maden sektöründe, iş yeri sayımız yüzde 110, çalışan sayımız ise yüzde 63 arttı. Yine maden sektöründe önemli iş kazalarının oranı yüzde 50 oranında azaldı" dedi.

MİSGEP projesiyle çalışmalarının daha etkin ve kalıcı hale gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, MİSGEP'in finansal destek ve rehberlik programı, hibe ve teknik yardım olmak üzere 3 farklı kategoriden oluştuğunu açıkladı. Projenin uygulama aşamasına geçtiğini aktaran Selçuk, "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, desteklerin ödemenin gerçekleşeceği günkü kura göre euro karşılığı Türk Lirası olarak yapılacağının bilgisini paylaştı. Projeye kömür veya metal maden cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenlerinin, 50-250 çalışanı olan yeraltı kömür maden işletmelerinin, 20-250 çalışanı olan yer altı metal maden işletmelerinin, kurulu bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim standardı olmayan iş yerleri ile kalan ekonomik ömrü en az 5 yıl olan maden işletmelerinin başvurabileceğini aktaran Bakan Selçuk, destekten yararlanacak iş yerlerinin anılan koşulların tümünü sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Bugün başlayan başvurular 25 Ekim'de sona erecek

Bakan Selçuk, destekten yararlanmak isteyen iş yerlerinin başvurularını 20 Ağustos itibarıyla "www.misgep.org/dogrudanhibe" adresi üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirterek, başvuruların 25 Ekim'e kadar yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Belirlenen kriterleri sağlayan 70 iş yerinden, 15'ine İSG Yönetimi Sistemi Entegrasyonu için yaklaşık 35 bin lira verilecek. Proje kapsamında işletmelere 24 ay boyunca proje ekibi eşliğinde yapılacak saha ziyaretleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik rehberlik desteği sağlanacak, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni ve önleyici yaklaşımlar geliştirilecek. Ayrıca proje ekibince iş yerinin risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik dokümanı, havalandırma ve yeraltı çalışma planları, yönergeler, ramak kala analizleri gibi dokümanlarının hazırlanması veya güncellenmesi için rehberlik desteği verilecek. Görevli işletmelerde ilgili taraara yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler yapacak. Seçilen iş yerlerindeki toplam 10 bin çalışana sağlık gözetimi yapılacak ve toplam 10 bin çalışana drama yoluyla çalışan eğitimi verilecek. Bin 800 mühendis ve iş güvenliği uzmanına risk değerlendirmesi ve yeni metotlara ilişkin eğitimler sunulacak." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bakan Selçuk: 'Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon... - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin adının verildiği füzeyi tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü         
09:14
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 20:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Selçuk: "Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 66 milyon... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei