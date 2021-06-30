Üye Girişi
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

30.06.2021 15:53
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Hakkari'de öğrenciler için düzenlenen yaz kampına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Hakkari'de öğrenciler için düzenlenen yaz kampına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının zorluklarıyla geçen 1,5 yıllık dönemin ardından Bakanlık tarafından 21 Haziran'da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal ve akademik destekler başlatıldı.

Yaz dönemini doğayla, sporla, kültürle, sanatla ve bilimle tazelenerek geçirmek isteyen herkese ulaşma hedefi kapsamında her ilde etkinlikler yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da "Telafide Ben de Varım" programına destek olacak.

Program, fiziksel, sosyal ve akademik gelişim alanlarındaki etkinliklerle yaz boyunca öğrencilere çeşitli imkanlar sunacak.

"Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada"

Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı program kapsamında Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari Mergabütan Kayak Tesisleri mevkisinde, etkinlik kamplarının kurulduğu alanda öğrencilerle buluştu.

Geçen yıl Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapıldığı Depin Bölgesi'nde Zap Suyu kenarında bota binen Selçuk, farklı okullardan gelen öğrencilerin rafting yarışını da başlattı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, telafi programının "derslerin telafisi" ve "salgının telafisi" diye ayrılamayacağını belirtti.

Yapılan her etkinliğin içinde eğlenceyle birlikte müfredat olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Doğa kampındaki futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik, fizik, mantık, konsantrasyon ve motivasyon var. Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz burada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Bu vadide akan Zap Nehri'nin debisini keşfederek fizik dersine geçtik, suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada."

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Ziya Selçuk, Türkiye, Hakkari, Rafting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi 17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti 17:02 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü 16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora 16:41 Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek 16:01 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor         
17:41
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama         
17:14
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler         
16:50
Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek         
16:38
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:51:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de düzenlenen yaz kampında öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement