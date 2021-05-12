Son dakika haber... Bakan Soylu: "10 milyon 544 bin 980 kişiye e-başvuru üzerinden çalışma izni belgesi verildi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

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"(Çalışma İzni Belgesi) 10 milyon 544 bin 980 kişiye e-başvuru üzerinden, e-devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi"

"(Seyahat İzin Belgesi) 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu. Biz bunun 945 bin 834'üne izin verdik. 982 bin 369'una da bizim kriterlerimize, e-başvuruya koyduğumuz kriterlere uygun olmadığı için izin verilmedi. 105 bin 533'de şu anda izin verilme aşamasında"