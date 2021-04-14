Son dakika haber! Bakan Soylu, 5 vatandaşı ve 1 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl Diyarbakır'da ağaç kesmeye giderken katledilen 5 kişinin faili ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden, biri terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve kahraman jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık" ifadelerini kullandı.