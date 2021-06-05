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Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4) - Son Dakika

Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)

05.06.2021 20:08

ŞEHİT NECATİ YATKAK'IN EVİNİ ZİYARET ETTİAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yaptığı konuşma sonrasında programına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesini ziyaret etti.

ŞEHİT NECATİ YATKAK'IN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yaptığı konuşma sonrasında programına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin Sinanpaşa'ya bağlı Bulca köyünde oturan ailesini ziyaret eden Bakan Soylu, baba Hayreddin Yatkak'a taziye dileklerini iletti. Bu sırada AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Mevlid-i Şerif okudu. Şehidin annesi Ummuhan Yatkak'a da başsağlığı dileyen Bakan Soylu, acılı ailenin yanlarında olduğunu ifade etti.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Afyonkarahisar'da yapımı yeni tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını da gezdi. Bakan Soylu, burada tek tek müdürlükleri ve birimleri ziyaret etti. Son zamanlarda yapılan çalışmalarından dolayı özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm şubelere teşekkür eden Bakan Soylu, birimlerdeki memurlarla tek tek sohbet etti.


Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4)

Süleyman Soylu, Uzman Çavuş, Şehit, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (4) - Son Dakika


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