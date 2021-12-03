İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleriyle ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."