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Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi

11.06.2021 20:29
Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021 tarihinde ilçe emniyet amirliği önünde Türk bayrağını öpen ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bakanlıkta bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021 tarihinde ilçe emniyet amirliği önünde Türk bayrağını öpen ve görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bakanlıkta bir araya geldi. Çocuklar, Bakan Soylu'ya Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü paylaşarak, "Bayrak size çok yakışıyor. Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" dedi.


Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi

Hasankeyf, Hisarcık, Batman, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Soylu, Batman'da Türk bayrağını öpen çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika


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