İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Bakanlıkça başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika