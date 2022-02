Bakan Soylu: Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız - Son Dakika

Bakan Soylu: Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettiklerini belirterek, "Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız. Niye Afet Tatbikatı Yılı olarak ilan ettik? Türkiye'de afet tatbikatı ile her vatandaşımıza dokunmayı arzu ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Altındağ Belediyesi arasında imzalanan Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Türkiye'den Afganistan'a gönderilen yarım treninin 2'ncisinin de bugün yola çıktığını belirten Soylu, 3 ve 4'üncü trenlerin malzemelerinin de hazır olduğunu belirtti. 'GÜVENLİK SORUNLARININ PANZEHİRİ SIĞINAKLAR DEĞİL KÜLTÜRDÜR'

2'nci Dünya Savaşı yıllarında güvenlik tedbiri olarak yapılan Ankara Kalesi'ndeki Kale Altı Sığınağı'nın kültür ve turizm alanında hizmet vereceğini belirten Bakan Soylu, "3'üncü Dünya Savaşı yaşanır mı, onu bilemem şimdilik terör örgütleri ile yürütülen vekalet savaşlarına hepimiz şahit oluyoruz. Ancak birilerinin dünyada huzuru ve barışı bozmak, dünyanın özellikle doğusunu ve Afrika 'yı istikrarsızlaştırmak için sürekli uğraştığı aşikardır. Aynı zihniyet şimdi Karadeniz ve Balkanlar 'da bir huzursuzluk arayışındadır. Tüm bu tablo içerisinde Kale Altı Sığınağı'na bir sığınak olarak ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü bu güvenlik sorunlarının panzehiri sığınaklarda değil, kültür ve medeniyettedir. Daha çok tehlike daha çok sığınakla değil kültür birikimimizi ve medeniyet birikimimizi tazelemekle, bunu yaymakla ve yükseltmekle cevap vermek durumundayız ancak bu şekilde sonuç alacağız" diye konuştu.'TOPLANMA ALANI SAYIMIZ 27 BİN 817'Bakan Soylu, İstanbul 'da kişi başına düşen toplanma alanının 1,29 metrekareden 337 metrekareye çıkarıldığını ve 5 bin 598 toplanma alanının bulunduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de toplanma alanı sayımız ise 27 bin 817. Bu alanların yüzde 73'ünün elektrik, su ve kanalizasyon alt yapısı mevcuttur. Bu yılı, Afet Tatbikat Yılı olarak ilan ettik. Afet Tatbikatı Yılı çerçevesinde ise amacımız, afet eğitim yılındaki teorik bilgiyi pratiğe dökmektir. Afet anında can güvenliği için yapmamız gerekenler, afet anından hemen sonraki ilk 6 saat içerisinde kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde toplanma alanlarına gitme, yapılması ve yapılmaması gerekenler, toplanma alanına giderken dikkat edilmesi gereken hususlar. Toplanma alanlarından sorumlular eşliğinde düzenli bir şekilde barınma alanlarına intikal etme, uyulması gereken kurallar, sorumlular, kurtarma çalışmalarına engellemeyecek şekilde iletişim, ulaşım gibi konuları inşallah bizzat fiili tatbikatlarla toplum belleğine işlemeyi, refleks haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.'BU YIL 54 BİN AFET TATBİKATI YAPACAĞIZ'Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız. Niye Afet Tatbikatı Yılı olarak ilan ettik? Türkiye'de afet tatbikatı ile her vatandaşımıza dokunmayı arzu ediyoruz. Bütün kurumlarda afetin teknik tanımlarına ve teknik işlevselliğine uygun bir şekilde bunu sağlayacağız ve inşallah 54 bin tatbikatı da nasıl eğitim yılı hedefimize ulaşmışsak 54 bin tatbikatı hedefine de böylece ulaşmış olacağız. Okullardan belediyelere kadar, kamu kurumlarından afet sonrası yapılacak tüm işlere ve işlemlere kadar afet öncesi yapılabileceklere kadar tüm tatbikatlarımız, sadece deprem değil tüm alanlardaki afetlerle ilgili tatbikatlarımızda ilgili arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yaptılar." 'BİRTAKIM REVİZYONLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'Bakan Soylu, AFAD'daki bir başka programda ise çeşitli sivil toplum kuruluşlarından AFAD tarafından akredite edilen ekiplere sertifikalarını verdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin afet risk azaltma planını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir taraftan bunu yapıyoruz, bitiyor. Türkiye afet sonrası iyileşme planlarını hazırlıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda gördüğünüz birtakım revizyonlar yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca buna hazırlık yapmak için gayret sarf ediyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda da illerimizi tatbikatlara hazırlıyoruz, Afet Müdahale Planı'nın yönetilmesine hazırlıyoruz. Bunların her biri kendine ait önemli sorumluluklar gerektiren bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bir afette karşı karşıya kalınacak en büyük sorunun, koordinasyonsuzluk olduğunu belirterek, AFAD tarafından akredite olan 21 kurum, kuruluş ve STK'ya bağlı ekip olduğunu söyledi.

