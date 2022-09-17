Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4)
HÜCRE EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 'EYP' ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin İzmir'de yakalanmasının ardından Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP'lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4) - Son Dakika