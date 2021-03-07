Son dakika: Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Valilik ve Kaymakamlık şeref defterini imzalayarak,yetkililerle görüştü. Ardından da öğle saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nı başlattı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi , Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gülveren, Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hakkı Seyidoğulları, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit , İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Can Ozan Tuncer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç , Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Uğur Dalgıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Sinan Tercan , Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere karayoluyla Çorlu'ya geldi. Bakan Soylu'yu, Çorlu Hükümet Konağı önünde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve protokol üyeleri karşıladı.

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