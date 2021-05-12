BAKAN SOYLU, İFTARINI İKİYAKA KÖYÜ MUHTARININ EVİNDE AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftarını Yüksekova'da ilçesinin İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamalı'nın evinde açtı. Kamalı ailesinin evindeki iftara, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Soylu'nun, muhtarın evinde yaptığı iftar yemeği fotoğrafları, İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında "Hakkari- Yüksekova'da, Kamalı Dayımızın evindeyiz. İftarda misafirleriydik. İftardan sonra da güzel sohbet ettik" cümleleriyle paylaşıldı.