Son dakika haber: Bakan Soylu'dan, İdlib'e 10 briket ev bağışı - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Soylu'dan, İdlib'e 10 briket ev bağışı

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına 10 briket ev bağışında bulundu.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasına 10 briket ev bağışında bulundu.

Bakan Soylu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2'nci Başkanı İhsan Açık'ı makamında kabul etti. Geçen hafta AFAD'da düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kampanya için 20 briket ev sözü veren Bakan Soylu, 10 briket evin bağışını yaparak, bağış makbuzlarını teslim aldı.

'HEDEFİMİZ KIŞ GELMEDEN YAPMAK'

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da 50 bin briket ev konusunda hem AFAD hem oradaki sivil toplum örgütleriyle birlikte çok önemli bir hayrın altına imza attıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Bunun mimarı da mihmandarı da milletimizdir. Temel hedefimiz, kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği bir duvar oluşturmak. Bu konuda hem devletimiz hem sivil toplum örgütlerimiz hem milletimiz ciddi bir hayır yarışı içerisindedirler" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun, diğer 10 briket evin bağışını da gerçekleştireceği belirtildi.

'GÖÇÜ ÖNLEMENİN YOLU BARINAK TESİS ETMEK'

Bakan Soylu, Balıkesir Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen botunun batırılmaya çalışıldığını da hatırlatarak, "Komşumuz Yunanistan oradaki botu batırmak suretiyle insanların hayatını tehlikeye attı. 36'sını Sahil Güvenlik timlerimiz kurtardı. Onlarınki insanlıkla bağdaşmayacak bir hareket; ama insanlar evlerinden, yurtlarından, barklarından oldukları için böyle bir yola tevessül ediyorlar. Onu engellemenin en önemli yolu da orada onlara kalabilecekleri, kendilerini güven içinde hissedebilecekleri, kışın soğuk, çamur, batak içerisinde olmayacakları bir barınak tesis etmek. Avrupa bu konularda 'yardımcı olacağız' diye çok söz verdi. Maalesef hiçbir yardımları yok. Cumhurbaşkanımızın da bize 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' talimatı oldu. Milletimizden ricamız; 50 bin evi bitirebilecek adımlarda bize yardımcı olmaları. Gerek AFAD'ın gerek Kızılay'ın gerek İHH'nın gerek Diyanet'in gerek Sadakataşı'nın gerek Hayrat'ın gerek Deniz Feneri'nin bağış kampanyalarına karınca kararınca destek olunabilirse kışın bu insanların orada hem iyi şartlarda barınabilmelerini temin ederiz hem de onların başka maceralara itilmesinin önüne birlikte geçmiş oluruz. Bu bizim için hem bir insanlık hem bir komşuluk vazifesidir" ifadelerini kullandı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Soylu'dan, İdlib'e 10 briket ev bağışı - Son Dakika

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