Son dakika haber... Bakan Soylu'dan sel ve yangın bölgesine yardım eden Iğdırlılara teşekkür - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Iğdır'dan sel ve yangın bölgesine yapılan bağışı paylaşarak teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaşarak teşekkür etti. Bakan Soylu, Iğdır'dan da giden yardımları paylaşarak, "Sel ve yangın bölgelerine destek için #BenDeVarım diyen Iğdır Valiliği, belediyeler ve hemşerilerimiz tarafından 1 milyon 500 bin TL ve 2 tır malzeme AFAD'a gönderildi. Iğdır Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşerilerimize müteşekkiriz. Bu Millet, Büyük Millet" ifadelerine yer verdi. - IĞDIR