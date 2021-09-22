Son dakika haber... Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bozkurt'ta inceleme

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

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