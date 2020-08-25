Son dakika haber... Bakan Soylu, Dereli ilçe merkezi ve Akkaya köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Giresun'daki sel ve heyelan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunması

Bakan Soylu'nun vatandaşlara erzak dağıtan kadın astsubaylarla sohbet etmesi

Bakan Soylu'nun Akkaya köyüne gelerek incelemelerde bulunması, vatandaşların sorunlarını dinlemesi

Bakan Soylu'nun Akkaya köyünde küçük kızla sohbet etmesi ve yavru köpeği sevmesi GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve heyelandan etkilenen Dereli ilçe merkezinde ve Akkaya köyünde selden hasar bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.