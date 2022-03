DİYARBAKIR - Bakan Soylu, Diyarbakır'da Hanımeller Çarşısı açılışında konuştu - Son Dakika

Adliye önünde kanlı hesaplaşma! 4 kişinin can verdiği çatışmada sır perdesi aralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi kaosa sokmazlarsa sıkıntıya sokmazlarsa başka bir şeylerle uğraşırız. Bir taraftan Hanımelleri Çarşısı'nı açarız. Diğer taraftan 1,5 milyarın üzerinde yatırımla 1500 kişinin çalışacağı işyerleri açarız, yeni sanayi sitelerini açarız." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Soylu, basına kapalı toplantıda Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından Merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki patlamanın meydana geldiği iş yerine geçti ve burada incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı, esnaf ile görüştü, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Soylu, ardından Kayapınar Belediyesince düzenlenen "Hanımeller Çarşısı açılışı ve 100 bin adet kitap dağıtım töreni"ne katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Hanımeller Çarşısı'nda kadınların el emeğinin ve samimiyetinin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kayapınar Belediyesinin hizmet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Soylu, 24 saat boyunca Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında huzur olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kim ne oyun kurarsa kursun o kadar büyük bir özgüven içerisinde söylüyorum ki, o kadar ağzım dolu dolu ve inanarak söylüyorum ki, göreceksiniz Diyarbakır'ın çocukları bu ülkenin en başarılı doktorları, en başarılı mühendisleri olacaklar. Bizim bir yeminimiz ve sözümüz var. Bunu yapacağız. Valla Bağdat, Suriye ve etrafımızdaki coğrafya dünyanın en huzurlu coğrafyası olacak. Bunu bizler başaracağız ve gerçekleştireceğiz. Onun için yapacağımız çok iş var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Bu coğrafyanın üzerine kargaşa ve kavga elbisesini biçmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sonra da kuzu kuzu buraya gelecekler. Bunu hep beraber sağlayacağız. Dünya da biz de sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Boynumuz bükük değil ve boynumuz dik. Allah'a şükürler olsun ki biz öyle bir milletiz ki, öyle bir inancın mensuplarıyız ki komşusu açken kendisinin tok yatmasını endişe olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Öyle bir kültürün ve medeniyetin mensuplarıyız ki bir günüyle ertesi gününü eşit tutmayı ziyanda sayan bir milletin mensuplarıyız. Çok çalışacağız ve çok gayret göstereceğiz."

"Bizi başka şeylerle uğraştırırlarsa geleceğimize bakamayız"

Konuşmasında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yaşanan gelişmelere değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bundan 2 ay önce Romanya'nın İçişleri Bakanıyla konuşurken bana dedi ki 'Sizin işiniz zor, bir taraftan Suriye'den Irak'tan, Afganistan'dan göçler geliyor. Bir taraftan DEAŞ, PKK, FETÖ bütün terör örgütleriyle mücadele ediyorsunuz. Biz rahatız yani. Ne göç var, ne başka bir sıkıntı var.' Şimdi görüyor musunuz milyonlarca insan Romanya'ya gitmiş durumda. Ne yapacakları belli değil, endişe içerisindeler. Kıymetli Diyarbakırlılar bizi başka şeylerle uğraştırırlarsa geleceğimize bakamayız. Bizi kaosa sokmazlarsa sıkıntıya sokmazlarsa başka bir şeylerle uğraşırız. Bir taraftan Hanımelleri Çarşısı'nı açarız, diğer taraftan 1,5 milyarın üzerinde yatırımla 1500 kişinin çalışacağı iş yerleri açarız, yeni sanayi sitelerini açarız, gençlik merkezlerini açarız, kadın kültür merkezlerini açarız, bilgi evlerini açarız, spor salonlarını açarız. Buranın gençleri yarına umutla bakarlar. En iyi sporcu, mühendis, doktor, sanatçı buradan çıkar. Annelerine babalarına hayırlı evlatlar buradan çıkar. Herkes de parmağını ısırır. Kim çatlarsa çatlasın, kim patlarsa patlasın, kim kıskanırsa kıskansın. Biz bunu yapmak zorundayız."

Hanımeller Çarşısı'nın daha güzel bir merkez haline getirileceğini ve benzer yerlerin sayısının da artırılacağını belirten Soylu, kadının elinin değdiği yerde bereket ve huzur olduğunu ifade etti.

Soylu, Diyarbakır'da yapılacak işlerinin çok olduğunu belirterek, "Vali Bey biraz kafamı karıştırdı benim. Diyor ki 'Buranın tramvayını yapmamız lazım.' Onun için anlıyorum ki Diyarbakır'ın çok daha hizmete ihtiyacı var. Bunların hepsini yapacağız. Türkiye bunları yapacak kabiliyette ve gücünde." ifadelerini kullandı.

"Herkese sahip çıkan bir milletimiz, ülkemiz ve devletimiz var"

Bakan Soylu, dün Libya'nın İçişleri Bakanı'nı ağırladıklarını anlatarak, "Dedi ki 'Bİz fakir bir millet değiliz. Sanki buraya gelenler bize acıyarak bakıyor. Biz asaletli bir milletiz. Bize böyle bakmayan bir tek ülke ve bir tek lider var. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Kardeşliğinizi unutmayız.' Lübnan'dan Arakan'a kadar Afganistan'dan Libya'ya, İdlib'e ve Suriye'ye kadar kimsenin rengine, etnik kökenine, anlayışına bakmadan dinimizin bize emrettiği, 'her insan bir alemdir' anlayışıyla hareket ederek herkese sahip çıkan bir milletimiz, ülkemiz ve devletimiz var." diye konuştu.

Yapacak çok işlerinin olduğunu, Türkiye'nin çok zengin bir ülke ve millet olacağını kaydeden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan 100 yıl sonra evlatlarımız, torunlarımız geldiği zaman dönüp başka ülkelerin insanlarının konuştuğunda Allah onlardan razı olsun bize destek oldular, bizi zor zamanda bırakmadılar, bize ellerini uzattılar' diyen bir milletin evlatları olarak Allah razı olsun ki hem bu dünyaya hem de öteki dünyaya elimizden geleni yapmaya çalışarak bir milletin evlatları olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın huzur içinde bu şehirlerde rahat bir şekilde çalışabildikleri aile ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirdikleri adımlarımızı hep beraber atıyoruz. Her geldiğimde gelişen bir Diyarbakır görüyorum. Her geldiğimde yüzleri daha fazla gülen Diyarbakırlılar görüyorum. Her geldiğimizde emrinde olmaktan büyük bir onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerimizi görüyorum."

"Bütün amacımız bölgede yaşayan çocuklarımıza sahip çıkmak"

Vali Karaloğlu da sosyal belediyecilik alanında güzel örneklerin verildiğini vurguladı.

Diyarbakır'da yaşayan herkese dokunmak ve kalbini kazanmak noktasında güzel faaliyetlerinin olduğunu anlatan Karaloğlu, şunları belirtti:

"Kayapınar Belediyemiz bu alanda sadece kadınlarımızın çalıştırılabileceği 42 adet dükkan yaptı. Şu an çarşımız açık vaziyette. İnşallah önümüzdeki dönemde, ramazanla beraber burada etkinlikler yapılarak, buraya çevreden vatandaşlarımızın daha çok gelmesini sağlayarak hem burada kadınlarımızın sosyalleşmesi hem burada iş yeri açan kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi noktasında önemli bir faaliyet olacak. Bütün amacımız bölgede yaşayan çocuklarımıza sahip çıkmak, Dicle'nin kuzularına sahip çıkmak. Onların hiçbir kötü niyetlinin istismar edebileceği açık alan bırakmamaya gayret ediyoruz."

Soylu, törenin ardından Hanımeller Çarşısı'nı gezdi ve kadınlarla sohbet etti, çocuklara kitap hediye etti.

3. Sanayi Sitesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşları da tedavi gördükleri kent merkezindeki bir özel hastanede ziyaret eden Soylu, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.