Son dakika haber! Bakan Soylu, Diyarbakır'da kaza geçiren polislere ziyarette bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Soylu, Diyarbakır'da kaza geçiren polislere ziyarette bulundu

10.10.2022 10:13
Son dakika haber! Bakan Soylu, Diyarbakır'da kaza geçiren polislere ziyarette bulundu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da olay mahalline giderken kaza geçiren yunus polislerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da olay mahalline giderken kaza geçiren yunus polislerine ziyarette bulundu.

Alınan bilgilere göre, dün silahlı kavga olayına bakmak için hareket eden motosikletli polis timleri yunuslar, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarında seyir halindeyken aniden motosikletin önüne çıkan minibüse çarptı. Kazada, polis memurları B.I. ve C.Ç. yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralı polisler, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu, açılış ve ziyaretlerinden sonra Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuruna, ardından evde tedavisi devam eden polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulunup, durumları hakkında bilgi aldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bakan Soylu, Diyarbakır'da kaza geçiren polislere ziyarette bulundu - Son Dakika

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