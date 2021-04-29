Son dakika haber! Bakan Soylu: "Eren-2 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen Eren-2 Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Eren-2 Operasyonu'nda Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz! Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman Jandarma'mıza helal olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA