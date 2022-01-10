Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti

10.01.2022 22:32

İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetiminden oluşan heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetiminden oluşan heyeti kabul etti. Bakan Soylu, "En önemli meselemiz Türkiye'nin gelecek idarecilerine güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü sebebiyle Türk İdareciler Derneği yönetiminden oluşan heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti. Heyete, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'de eşlik etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, cümlelerine 10 Ocak İdareciler Günü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

"FETÖ, pek çok sahada olduğu gibi bu alana da sızmak istemiştir"

Büyük devlet olabilmenin sadece para ve silah değil, yönetim kabiliyetiyle ve köklü bir devlet geleneğiyle de ilgisi olduğuna değinen Bakan Soylu, 21'inci yüzyılın güvenlik problemlerini yönetmede mülki idare kadrolarının çok önemli katkılarını gördüklerini belirterek, "Devleti gele geçirmek, devleti felç etmek ve onu batılı efendilerinin emrine sunmak isteyen FETÖ, pek çok sahada olduğu gibi bu alanda da sızmak istemiştir. Orada da gereği aynı şekilde yapıldı. Burada bir zafiyete müsaade etmedik. Yaptığımız meslek milletin hizmetine, ülkemizin, devletimizin hizmetine amade olmaktır. Bu mesleği yüz akıyla, sadakatle gerçekleştiren arkadaşlarımız bir onurla, şerefle karşı karşıya kaldığı gibi hiç hak etmediği saldırılarla da karşı karşıya kalmasını hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Çünkü devletin birliğini ve dirliğin, kamu düzenini hedef alanlar elbette ki onların yöneticilerini hedef almaları da bizim açımızdan beklentimizdir" sözlerini kullandı.

"En önemli meselemiz Türkiye'nin gelecek idarecilerine güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmaktır"

Bakan Soylu, millete hizmetkar olma anlayışının bu topraklar var olduğu sürece devam edeceğini anlatarak, "Her birimizin yapacak çok işi var ama en önemli meselemiz Türkiye'nin gelecek idarecilerine güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmaktır. Bize bırakılandan daha güçlüsünü, dünyaya daha çok ümit veren bir Türkiye bırakmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Gençlere zorlukları aşan bir Türkiye, o zorluklardan fırsat yakalayan ve o fırsatlarla birlikte ülkesini birkaç basamak daha sıçratan bir Türkiye bırakma gayreti içerisinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

"24 saatini milletine hizmet etmeye vakfetmeye adayan bir yönetim anlayışıyla devam etmek sorumluluğumuzdur"

Çağın bütün zorluklarını ve fırsatlarını yönetebilme kabiliyetine sahip olan anlayışta yöneticilere sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Soylu, iyiliklerde, sorun çözme ve yönetme anlayışında örnek olma mecburiyetlerinin olduğunu da ekledi. Bakan Soylu, "Değişime, gelişime açık ve bunu milletine hizmetkarlıkla yansıtabilme kabiliyetine açık, 24 saatini milletine hizmet etmeye vakfetmeye adayan bir yönetim anlayışıyla devam etmek bizim milletimize, devletimize, ülkemize olan, bize bırakılan emanetlere olan sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu hep beraber takip edeceğiz" sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, idarecilere yapılan saldırıları aldırış etmemelerini ve üzülmemelerini gerektiğini de dile getirdi. Türk İdareciler Derneği yöneticileri ise Bakan Soylu'ya kabulleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti

YORUMLAR
500

Gazeteciler Günü, Süleyman Soylu, Türkiye, Türk, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti - Son Dakika


Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
01:01 Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
00:43 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor
00:41 Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 03:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Türk İdareciler Derneği yönetimini kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement