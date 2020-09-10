Son dakika haber | Bakan Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili maksatlı yorumların tamamı yalan - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili maksatlı yorumların tamamı yalan

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 4 Eylül 2020 tarihinde 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını belirterek, bu kişilerin yeni kaymakamlar olduğu iddiasıyla ilgili, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı...

Son dakika haber | Bakan Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili maksatlı yorumların tamamı yalan, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 4 Eylül 2020 tarihinde 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını belirterek, bu kişilerin yeni kaymakamlar olduğu iddiasıyla ilgili, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar, yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen 106'ıncı Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, İsmail Çataklı, Jandarma Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve ataması yapılacak kaymakamlar katıldı.

'PKK'NIN DAĞLARDA 400 CİVARINDA ELAMANI KALDI'Törende konuşan Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, bugün DEAŞ, PKK ve FETÖ ile eş zamanlı çetin bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Bu mücadelelerin küçümsenmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, çok ciddi beşeri ve maddi kaynak harcandığını belirterek, "Biz içeride PKK'yı bitiriyoruz. Bugün dağlarda 400 civarında elamanları kaldı. Onlar da, sizde biliyorsunuz ki mağaradan çıkamıyorlar. Ama aynı PKK sınırın ötesinde ABD ile petrol pazarlığı yapıyor ve yılda 5 ila 7 milyar dolar arasında bir gelir hedefliyor. Herhalde bu parayı hayır işlerine kullanmayacaklardır" dedi.'AÇIĞA ALINANLAR YENİ KAYMAKAM DEĞİL'Daha sonra görevden alınan kaymakamlara değinen Bakan Soylu, 4 Eylül 2020 tarihinde 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını hatırlatarak, şöyle dedi: : "Bunlardan 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1 tanesi de mülkiye müfettişiydi. Gerek ana akım medyada, gerek sosyal medyada bazı mahfiller, yaşanan bu gelişmeyi, yeni atanan kaymakamlar içinde FETÖ'cülerin tespit edildiği ve nedamet getiren FETÖ'cülerin tekrar atandığı şeklinde bir süredir gündemde tuttukları saçma iddialarına dayanak yapmaya çalıştılar. Hem eksik ve yanlış bilgiyle, hem de maksatlı olarak yapılan bu yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 belki 2013 yılında göreve başlayanlar. Hesap ettiğimiz gibi yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlardır. Yani birtakım kötü niyetli insanların sürekli olarak söylediği gibi yeni kaymakamlar değildir, yeni alınanlar da değildir."'KİM 15 TEMMUZ'U UNUTARAK İŞ YAPIYORSA HAİNDİR'15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini ve unutulmasının da mümkün olmadığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Buradan tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir. Buna şahsım da dahildir. Biz buradan gideceğiz ama bu devlet, bu millet ebedidir. Bu dinamik bir süreçtir ve devam eden bir süreçtir. Bu süreçlerde kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini titizlikle yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs ve kindarlık bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor, Oda TV saldırıyor, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet partisi sözcüleri saldırıyor. Elbette ki bütün bunları bizlere yapanların sebeplerini bilmiyor değiliz. Bizim bakanlığımıza saldırma sebepleri de İçişleri Bakanlığının FETÖ soruşturmasında önemidir. FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar; biri emniyet, diğeri de yargıdır. Bu iki kurum soruşturmaları ciddi bir iş birliği ile yürütmektedir. Burayı sulandırmak, bu soruşturmaları akamete uğratmak, bu iş birliğini zayıflatmak, bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Saldırının temel sebebini de burada aramak lazım"'EMNİYETTEN İHRAÇ EDİLEN KİŞİ SAYISI 30 BİN 580'Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinde emniyet ve jandarmada görevli personel sayısına ilişkin de şunları söyledi: "15 Temmuz 2016'da İçişleri Bakanlığında 138 bin 361 jandarma personeli vardı, bunun 50 bini hükümlü jandarmaydı. O tarihte bizim toplam personelimiz 70 bin civarındaydı. Jandarma teşkilatının 70 bin-75 bin olan personelinden bugüne kadar FETÖ dolayısıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 561. Halen şu anda açıkta bulunanların sayısı ise 2 bin 945. Aynı şekilde emniyet teşkilatımızın toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızdan FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı 30 bin 580. İçişleri Bakanlığına geldiğim gün şöyle bir rakam vardı elimde, 21 bin 500 civarında emniyet müdürü var, 14 bini ihraç. Yani 3'te 2'si ihraç, 7 bini çalışıyor. Biz hangi süreçlerden geldik. Şu anda 200 kaymakamımız ilçelerde eksik. Vali yardımcılarını saymıyorum. Bazı illerimiz bir, bazı illerimizi iki vali yardımcısıyla götürüyoruz."Konuşmaların ardından, eğitimini tamamlayan yeni kaymakamlar kura çekerek görev yerlerini öğrendi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, Eylül, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili maksatlı yorumların tamamı yalan - Son Dakika


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