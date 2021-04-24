Bakan Soylu: "Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler" dedi.

Bakan Soylu, İnsani Haklar Derneği (İHD) ile Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptıkları açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP: 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD, hem HDP, Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/İHA)