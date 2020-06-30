Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu.

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Bakan Soylu, makamında Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ve Aziz Mahmud Hüdai Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Topbaş'ı kabul etti. Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilmek üzere 10 briket ev bağışında daha bulundu. Bakan Soylu'nun bağışladığı ev sayısı 20 oldu.

'20 BİNİ TEMMUZ'UN SONUNDA BİTİRİYORUZ'

Bakan Soylu, İdlib için Türkiye'nin elinden geleni en üst seviyede yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Sırtını dönen bir Avrupa var. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' dedi o zaman. Bu durumda önce 10 bin ile başlattık nihayetinde 50 bine çıkardık. En son yaptığımız toplantıda da arkadaşlar tüm derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sağ olsunlar 45 bini taahhüt ettiler. Neticede son 5 bin de valiliklerimizden aldık. 20 binini Temmuz'un sonu itibariyle bitiriyoruz ve taşınmalar başlıyor. Bu da ayrı bir heyecan olur. Diğerlerini de bu yıl kış gelmeden bitirelim gayreti içindeyiz, TIR'larla briket gönderen valiliklerimiz var. İnşallah kış gelmeden onların sırtını yaslayabilecekleri bir duvarı orada hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Soylu, İdlib için 10 briket ev daha bağışladı - Son Dakika

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