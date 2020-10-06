Son dakika haber: Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız, dağdaki her örgüt mensubu için köprüden...
Son dakika haberi... Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız, dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır.
Bakan Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız, dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır." - ANKARA
Bakan, Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:56 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Bakan Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız, dağdaki her örgüt mensubu için köprüden... - Son Dakika
Son Dakika Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis