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Bakan Soylu İzmir'de - Son Dakika

Bakan Soylu İzmir'de

05.11.2021 11:01

- Bakan Soylu İzmir'de Bazı ziyaretler için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısına katıldı.

- Bakan Soylu İzmir'de

İZMİR - Bazı ziyaretler için İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valiliğinde düzenlenen İzmir Güvenlik Toplantısına katıldı.

Sabah saatlerinde İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il protokolü tarafından karşılandıktan sonra İzmir Valiliğine geldi. İzmir Valiliğinde şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra İzmir Güvenlik Toplantısına katıldı. İzmir Güvenlik Toplantısına başkanlık eden Soylu, daha sonra kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

Soylu'nun İzmir Valiliğini ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hazma Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.

Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de
Bakan Soylu İzmir'de

Süleyman Soylu, AK Parti, İzmir, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Soylu İzmir'de - Son Dakika


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