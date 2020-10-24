Son dakika haber... Bakan Soylu: Kağıthane'de tahliye plan tatbikatı yapılacak-1 - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ -İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Olası büyük İstanbul depremi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Soylu, "3 Kasım Salı günü Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak" dedi.

Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Tüm vatandaşlarımızın deprem refleksini, bilincini ve farkındalığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Keza tatbikatlarımız da devam ediyor. Ülke genelinde 18 bin 642 adet acil durum toplanma alanımız mevcut. İnşallah önümüzdeki Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız olacak" ifadelerini kullandı.

"HER BİNAYA KENDİLERİNE YAKIN 3 TOPLANMA ALANININ YAZDIĞI AFİŞLER ASILACAK"