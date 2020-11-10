Son dakika haber... Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev ile görüştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi" denildi.ANKARA, -