Son dakika haber | Bakan Soylu: 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri 'Kırmızı', diğeri 'Turuncu' kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçış yok, ya teslim, ya ... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
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