Son dakika haber: Bakan Soylu, Konya'daki 7 kişinin öldürülmesi hakkında konuştu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." dedi.

Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışılğını ifade eden Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuştu.

Bu memleketin kardeşliğiyle kimsenin uğraşmamasını isteyen Soylu, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden ve dışarıdan birilerinin sürekli körüklediğini belirtti.

"11 yıllık husumet"

Ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun bu konularda istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetlerinin ortada olduğunu vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele 2010 yılında 2 ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet herhalle devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli."

Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir tartışma söz konusu olduğunu ve bunların hem güvenlik güçlerine hem de adalete intikal ettğini aktaran Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim."

Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.