Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yaşanan elim kazada ağır yaralanan kahraman özel harekat polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli şehadete kavuştular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.