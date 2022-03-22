Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi

22.03.2022 16:24
Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yaşanan elim kazada ağır yaralanan kahraman özel harekat polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli şehadete kavuştular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

Özel Harekat, Mühimmat, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Soylu, mühimmat sevki sırasındaki patlamada şehit olan polislere başsağlığı diledi - Son Dakika
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