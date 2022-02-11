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Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu

11.02.2022 11:23
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı sonrası Adana polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı sonrası Adana polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere dün öğle saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 11 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun" talimatı doğrultusunda harekete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Soylu'nun talimatı sonrası Adana'da gündüz vakti uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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