Son dakika haber... Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK

14.09.2022 14:47

Son dakika haberi: Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK.

Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı Bakan Soylu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı
Kaynak: DHA

Muhammed Fatih Safitürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
13:02 Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 14:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement