Kaynak: DHA

Muhammed Fatih Safitürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bakan Soylu Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün cenaze törenine katıldı - EK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.