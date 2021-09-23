İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından selin yaşandığı Bozkurt'ta kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgiler alan Bakan Soylu, esnafla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Bozkurt'ta yaraların sarılması adına geçtiğimiz günlerde ilçede yeniden ticari hayatın canlandırılması için yapılan konteyner dükkanları da ziyaret eden Bakan Soylu, buradaki esnafa 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Buradaki ziyaretin ardından Ezine Çayı kenarında yapılan çalışmaları yerinde gören Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı ile Bozkurt İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verecek olan Bozkurt Kültür Merkezindeki inşaat çalışmalarını inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Bakan Soylu, ardından Afet Koordinasyon Merkezine geçerek, koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'ya, inceleme ve ziyaretlerinde Vali Avni Çakır, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile protokol eşlik etti. - KASTAMONU