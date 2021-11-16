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Son dakika haberi: Soylu: "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Soylu: "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz"

16.11.2021 14:46
Son dakika haberi: Soylu: "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz"

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Saıkhanbayar Gursed Başkanlığında "Türk - Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9. Dönem Toplantısı" gerçekleşti.

Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bu toplantı vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki kıymetli bağları devletlerimizin yol göstericiliği ve özel sektörümüzün kararlılığıyla inşallah önümüzdeki dönemde somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Çok güçlü sınamalarla sınandığımız bir dönemden geçiyoruz. Onun için bu dönemde hem siyasi ve kültürel bağlarla hem ekonomik anlayışla, turizm ve diğer anlayışlarla birbirimizle çok üst düzey ilişki kurma mecburiyeti vardır" şeklinde konuştu.

2021 yılının ilk 10 ayında toplam 55 milyon dolar seviyesinde bir ticaret hacminin olduğunu ve bu ticaret hacminin yeterli olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Moğolistan ile toplam 100 milyon dolarlık bir hedefin ilk hedef olduğu konusunda ortak mutabakatımız var. Özellikle hayvancılık ve tarım alanında Moğolistan çok önemli bir ülke. Bu konuda 2022 yılında başlamak üzere bir tarım izleme komitesi kurulacak. Hem bizim tecrübelerimizden, bilgimizden, katma değerimizden hem de Moğolistan tecrübelerinden istifade edilerek güçlü bir sinerji oluşturulacak" diye konuştu.

Maden alanında ve müteahhitlik alanında iş birliklerinin de olacağını aktaran Soylu, "Özellikle ulaştırma alanında Türk Hava Yolları'nın oradaki sefer sayılarının artırılmasına yönelik karşılıklı değerlendirmemiz oldu. Bunu hem ikili iş birliğimiz alanında arzu ediyoruz hem de turizm alanında arzu ediyoruz" dedi.

9. KEK Toplantısı çerçevesinde birçok alanda somut kararlar alındığını bildiren Bakan Soylu, "Ülkelerimiz arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik imkanların araştırılması konusunda mutabakat sağladık. Ticaret çalışma grubumuzu kurarak iki ülke arasında ticareti geliştirme kararı aldık. Yine DEİK'in Moğolistan'daki muhatabıyla birlikte 2022 yılının ilk çeyreğinde Türk-Moğol İş birliği Formu düzenleme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanında ciddi bir adım atıldı" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KISKIVRAK YAKALADIK, BİR DAHA NEFES ALAMAYACAK DURUMA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Eren Operasyonları hakkında gelen soruyu yanıtlayan Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadele konusunda nasıl yapılacağını, kendi ülkesinin huzurunun, güveninin nasıl sağlanabileceğini örnek bir şekilde bütün dünyaya hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde göstermektedir. Türkiye'deki terörist sayısı artık çok az sayılara düşmüştür. Kışa girerken sonbahar ve kış operasyonlarını başlatmıştık. Bunlar arasında büyük çaplı operasyonlarımız da var" ifadelerine yer verdi.

Şu ana kadar operasyonlara toplam 5 bin 611 personelin katıldığı bilgisini veren Bakan Soylu, Eren-1, Eren-2, Eren-3 ve Eren-4 operasyonlarının tüm kış boyunca sayılarının katlanarak artacağını aktardı.

"Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" diyen Bakan Soylu, "Şu ana kadar hem etkisiz hale getirilen teröristler var. Aynı zamanda 98 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Sadece yeni başlayan bu Eren-4 Kış Operasyonları kapsamında çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUTUNU DA ÇEKMİŞLER, SADECE BUNLA DA YETİNMEMİŞLER, AYNI ZAMANDA BURAYA YOĞUNLAŞMIŞLAR VE İŞARETLEMİŞLER"

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çeken ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı 2 kişi hakkında konuşan Baka Soylu, "Orada bir takım çekim yaparken Cumhurbaşkanımızın konutunu da çekmişler. Sadece bunla da yetinmemişler, aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar ve işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları meseleye müdahale ettiler. Bu eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da hukukun kendilerine el verdiği ölçüde değerlendirme ortaya koydular. Bundan sonraki mahkeme safhasıdır" açıklamasında bulundu.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz
Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz
Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz
Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz
Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz
Son dakika haberi: Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Süleyman Soylu, Türkiye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Soylu: 'Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Soylu: "Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" - Son Dakika
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