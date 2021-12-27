Üye Girişi
Soylu: "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik" - Son Dakika

Soylu: "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik"

27.12.2021 14:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlere toplum bilgisi açısından da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlere toplum bilgisi açısından da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik. 2021'de verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye, bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konferans Salonu'nda iki gün sürecek olan "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, afet risklerini azaltma yönünde yapılan çalışmaları anlattı.

Afet bilgisinin aynı zamanda hayat bilgisi olduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planları ile ilgili 81 il dahil 3 bin 592 kurum çalıştı. 81 ilin İl Afet Risk Azaltma Planları burada. Bu planlar canlı planlardır. Her kuruma bir yol haritası oluşturabilecek, oradaki riskleri ölçen güçlü planlardır. Yaklaşık 445'in üzerinde toplantı yapıldı. 11 bin 848 eylem belirlendi. Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik"

Ellerinde ne kadar imkan varsa değerlendirdiklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik. 2021'de verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz. Yine ilçelerdeki Afet Yönetim Merkezi sayılarını artırdık. Polisin polis arama kurtarma timi yoktu. PAK kuruldu. Elimizde ne kadar imkan varsa değerlendiriyoruz. Koruculara afet kurtarma eğitimi veriyoruz. Ciddi bir teyakkuz halindeyiz. Karşımızda bizimle randevusu olan afetler var ama randevu tarihini söylemiyorlar."

"TARAP ayrı risk azaltma çalışmalarını bir kubbe altında bütünleştiriyor"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de risk azaltmada da afetlere müdahale çalışmalarında olduğu gibi kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Tecrübeleri ulusal düzeyde aktarmaya sıra geldiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Kurum ve kuruluşlar olarak bizler aslında risk azaltma adına bütüncül bir yaklaşım sergileyebilirsek başarılıyız. Tüm bu çalışmaları bir ekosistem halinde birlikte, uyumlu ve birbirini güçlendiren şekilde uygulayabilirsek ülkemizi bir ileri seviyeye taşıyabiliriz. Bu yüzden afet olmadan önce bir araya gelebilmeliyiz. Şimdi, bunu ulusal ölçekte sağlamamıza yardım etmesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) oluşturuyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın tüm kurumları bir kubbe altına toplaması gibi TARAP da ayrı risk azaltma çalışmalarını bir kubbe altında bütünleştiriyor."

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Soylu: 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik
Soylu: 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik
Soylu: 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, Tatbikat, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: '2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik' - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur         
14:41
Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu         
14:39
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor         
14:32
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
14:30 Zafer Ergin, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Dizinin hesabından yapılan paylaşım izleyicileri isyan ettirdi
14:19 Futbolda şike kumpası davası sonuçlandı! Aziz Yıldırım'ın beraati onaylandı
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Soylu: "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement